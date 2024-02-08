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Gazze'de katliam devam ediyor...

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor.

Can kaybı 27 bin 708'e ulaştı

Savaşın başladığı tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Deyr el-Belah bölgesine havadan saldırdı

Son olarak Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

14 sivil hayatını kaybetti

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığı bildirilen habere göre; İsrail savaş uçakları, Refah kentinde 2 evi bombaladı.

Saldırı sonucunda 12 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgilerine yer verildi.

Haberde, İsrail ordusunun Deyr el-Belah bölgesine yönelik saldırılarında da 2 kişinin öldürüldüğü, en az 10 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.