İsrail, Gazze'de yaşanan soykırımı gizlemek için gazetecilerin bulunduğu hastaneyi vurdu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırının sağlık çalışanları, basın mensupları ve sivil savunma ekiplerini hedef alarak ölümlere yol açtığını, bunun, sağlık sisteminin sistematik biçimde yok edilmesinin ve soykırımın bir parçası olduğunu vurguladı.

'MEYDAN OKUMA' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Açıklamada, bunun aynı zamanda tüm dünyaya ve insani değerlere karşı bir meydan okuma olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından ilk belirlemelere göre aralarında sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, bombardımanın büyük bir panik ve kargaşaya yol açtığı, ameliyathane hizmetlerini durdurduğu ve hastaları tedavi haklarından mahrum bıraktığı belirtilerek uluslararası toplum ve ilgili tüm kurumlara Gazze’de kalan son sağlık hizmetlerinin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Son olarak da açıklamada, "Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.