Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 140'ı çocuk olmak üzere 399'a yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 25'i çocuk 121 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 83 artarak 64 bin 605'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 223 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 278 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 444'e, yaralananların sayısının da 17 bin 831'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 605'e, yaralıların sayısının 163 bin 319'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında 11 Filistinli öldü, 25 kişi kayboldu

Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, AA muhabirine, İsrail bombardımanının Gazze’nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezinin yakınını hedef alarak yardım bekleyen 6 Filistinliyi öldürdü.

Han Yunus’un güneybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli de yine İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, sabahının erken saatlerinde Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan el-Hüsari ailesine ait evi bombaladı.

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi ekipleri, saldırıda birçok kişinin yaralandığını, 25’ten fazla kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki evlere bubi tuzaklı robotlar yerleştirdi. Aynı saatlerde bölge topçu ateşiyle de hedef alındı.

Öte yandan topçu atışları aynı zamanda Han Yunus’un merkezini ve Gazze Şeridi’nin ortasındaki el-Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeyini hedef alarak, sivillerin yaşadığı yıkımı ve acıyı derinleştirmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeni bir tahliye emri yayımlayan İsrail ordusu, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliyi güneye, el-Mevasi bölgesine gitmeye çağırmıştı.

Ordu, şehirde kalmanın “son derece tehlikeli” olacağı uyarısında bulundu ve bölgede “büyük bir güçle” hareket edileceğini duyurmuştu.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım yürütüyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 64 bin 522 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 163 bin 96 kişi yaralandı. Yüz binlerce kişi yerinden edildi, 140’ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli de kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.