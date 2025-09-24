Gazze'de yaşanan insanlık dramı yürekleri dağlamaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor.

Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 65 BİN 419'A YÜKSELDİ

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 37 cansız bedenin ve 175 yaralının getirildiği, cenazelerden 4'ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 419'a, yaralı sayısının da 167 bin 160'a yükseldiğini bildirdi.

YARDIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 531'e, yaralı sayısı ise 18 bin 531'e yükseldi" denildi.