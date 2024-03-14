Gazze'de Can Kaybı 31 Bin 341'E Yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 160 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 83'ünü yaraladı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'nin kuzeyinde yüzlerce Filistinlinin un yardımı alabilmek için gece sokaklara dökülmesinin ardından İsrail güçleri katliam yaptı.

Elektriğin olmadığı ve İsrail saldırılarının yıktığı yollarda gecenin karanlığında bir torba un alabilmek için yürüyen Filistinliler, El-Kuveyt Kavşağı'nda toplandı.

Erken gelenler bir torba da olsa un alabilirken, bazıları eli boş döndü bazıları ise bu uğurda canından oldu.

Gazze'de 2,3 milyon Filistinliyi açlığa sürükleyen İsrail'in güçleri, El-Kuveyt Kavşağı'nda yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçlerinin El-Kuveyt kavşağında yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişinin öldürüldüğünü, 83 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haberde, yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda yardım taşıyan kamyonun İsrail güçlerinin saldırısında öldürülen ve yaralanan Filistinlileri taşımak için kullanıldığı görülüyor.

Kamyonun kasasında, evlerine bir torba un götürmek için hayatlarını tehlikeye atan ve İsrail kurşunlarına hedef olan çok sayıda ölü ve yaralı Filistinlinin olduğu görüntülere yansıdı.

Gazze'ye deniz koridoru girişimine katılan ülkeler, karadan yardım girişinin önemini vurguladı

Gazze'ye deniz koridoru girişimine katılan ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmak için ek geçiş kapıları açması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Katar Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic ve GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un video konferansla görüşmesinin ardından ortak açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan ortak açıklamada, "Görüşmede, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşabilmesi için İsrail'in ilave kapılar açması ve bu akışın artışını kolaylaştırmak için gümrük kısıtlamalarını hafifletmesi gerektiğinin altını çizildi." ifadesi kullanıldı.

Kara yoluyla insani yardım ulaştırmanın, inşa edilmeye çalışılan deniz koridorundan daha hızlı ve etkili olacağına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, büyük çapta yardım ulaştırılması için Mısır ve Ürdün'den kara yollarıyla, İsrail'den Gazze'ye giriş noktalarının yerini hiçbir şeyin tutamayacağı konusunda mutabık kalındı." değerlendirmesi yer aldı.

Kıbrıs Adası üzerinden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda brifingler almak üzere gelecek hafta üst düzey yetkililerin GKRY'ye gideceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşdod Limanı'nın insani yardıma açılmasının, koridor için memnuniyet verici ve önemli bir tamamlayıcı olacağı konusunda uzlaşma sağlanan görüşmede, bu deniz koridorunun, kara yolları ve havadan sevkiyatın sürdürülmesi de dahil mümkün olan tüm yollardan Gazze'ye insani yardım ve ticari mal akışını artırmaya yönelik sürekli bir çabanın parçası olabileceği ve olması gerektiği bir kez daha teyit edildi."

İsrail, kara saldırısı öncesi Refah'taki sivilleri "insani adalara" yönlendireceğini iddia etti

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ta muhtemel kara saldırıları öncesinde bölgede mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmını "bölgenin merkezindeki insani adalara" yönlendirmeyi planladığını iddia etti.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah'a planlanan kara saldırısı öncesinde bölgede sıkışan ve uluslararası kamuoyunda endişelere neden olan Filistinli sivillerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hagari, Refah'taki sivillerin uluslararası aktörlerle koordineli biçimde belirlenmiş bölgelere taşınmasının, ordunun, öngörülen "kara operasyonuna" yönelik hazırlıklarının önemli parçası olduğunu savundu.

Refah'ta mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmının "bölgenin merkezindeki insani adalara" yönlendirileceğini ifade eden Hagari, söz konusu "insani adalarda" Filistinlilerin geçici barınma, yiyecek, su ve diğer ihtiyaçlarının sağlanacağını öne sürdü.

"Refah'ın tahliyesi" ve kara saldırılarının ne zaman başlayacağını açıklamayan Hagari, "operasyonel açıdan zamanlamanın doğru olmasını istediklerini" dile getirdi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin konunun mahiyeti ve detaylarına ilişkin yazılı sorusuna ise henüz yanıt vermedi.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'de düzenlediği saldırılarla onlarca Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde, gece boyunda gerçekleştirdiği saldırılar sonucu onlarca sivilin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 160. gününde devam ettiği hatırlatıldı.

İsrail güçlerinin gece Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı sakinlerinden "el-Attar" ailesinin evini bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu evde 9 sivilin öldürüldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Nuseyrat Mülteci Kampı, ez-Zehra kenti ve el-Miğraka bölgesinde de bazı evlere hava saldırıları düzenlediği aktarılan haberde, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde devam eden İsrail topçu atışlarında da birçok vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun kısmen çekildiği Han Yunus kentinin Hamed bölgesinden öldürülen onlarca sivilin cenazesinin ve yaralının tahliye edildiği aktarılan haberde, İsrail güçlerinin denizden Han Yunus'un batı bölgelerini de hedef aldığı paylaşıldı.

Gazze kentindeki el-Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen kalabalığın İsrail saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, İsrail güçlerinin yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 7 kişinin öldürüldüğü, 86 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Gazze Şeridi'nin Mısır sınırına yakın Refah kentinde hava saldırısı düzenlenen bir evde de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Güneydeki Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Bu Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle kente sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in buraya da kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.