Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planı doğrultusunda ve Mısır, Katar ve ABD'nin himayesinde, iki yıllık acı ve ıstırap dolu bir dönemin ardından Gazze'de ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma sadece savaşın sonunu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki halklara adalet ve istikrarla tanımlanan bir gelecek için umut kapısını da açıyor” ifadelerini kullandı.