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Van'da havadan ve karadan trafik denetimi
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesinde acılar yaşanmaması ve kara yollarında kazaların en aza indirilmesi amacıyla havadan ve karadan denetimlerini yoğunlaştırdı.
#Van
#Denetim
Zehra Boğatekin Akman
Editör
07.04.2024 - 12:09
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