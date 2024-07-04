Festival kapsamında sanatçılar Mehmet Metin Barlık, Servet Duran, Gülay İncaz ve Ömer Devran, "Dengbej" konseri verdi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde de Retrobüs Grubu'nun 80 ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan repertuvarlarına müzikseverler ilgi gösterdi.

Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen tek perdelik "Yüzyıllık Destan Savaş" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, "Kavuklu ile Pişekar" orta oyunu ile eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA