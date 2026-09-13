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Çağla Öz Tançalan, Van'a getirildi
Van’da “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın İstanbul’da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan, işlemleri için Van’a getirildi.
Fehim Atiş
Editör
13.09.2026 - 13:43
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