Van Gölü, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek yaklaşık 5 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da havaların geç ısınmasından kaynaklı Bitlis’in Tatvan ilçesinin Van Gölü kıyılarına gelen 5 flamingo, fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İlçenin sazlık alanlarına sığınan flamingolar heyecan oluşturdu. Göç güzergâhı üzerinde olan ilçede dinlenen flamingolar, fotoğraf çekimi için bölgeye akın eden vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Tatvan’da ilk kez flamingo gördüklerini söyleyen Bitlis Eren Üniversitesinden Doktor Öğretim Görevlisi Emrah Doğan, “Bugün burada flamingoların göçüne şahitlik ettik. Flamingoların göç zamanı ve Tatvan Havzası'na flamingolar göç etmiş. Flamingoların Tatvan Havzası'na göç ettiği haberini aldık. 5 flamingonun konakladığını gördük ve biz de fotoğraf makinelerimizle onları fotoğrafladık” dedi.