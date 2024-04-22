Bahçesaray ilçesinde arazi şartları nedeniyle hala geleneksel tarım aleti olan 'kara saban' kullanılıyor. Van merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'ın kırsal ve dik yamaçlı mahallelerinde halen karasaban kullanılıyor.

Tarımda makineleşme ve teknoloji Bahçesaray ilçesine bağlı bazı mahallelerde işe yaramıyor. Vatandaşlar, traktörün giremediği dik yamaçlardaki tarım arazilerini kendi el yapımı karasaban ve öküzlerle sürüp ekime hazırlıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerini sürmeye başlayan vatandaşlar, kışın büyük bir özenle besledikleri öküzlerini karasabana bağlayarak günlerce çift sürüyor.

Öküzlerle kara saban yapmanın kendileri için bir zorunluluk olduğunu belirten Arvas Mahallesi Muhtarı Hidayet Arvas, “Arazi eğimli olduğu için traktör tarlaya giremiyor. Traktörle burada çalışmadığımız için kara sabanla çalışıyoruz. Yarım saat çalışıyoruz, 1 saat hayvanlarımızı dinlendiriyoruz. Hal böyle olunca işlerimiz uzun sürüyor ” dedi.