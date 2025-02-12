Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Aci ailesi, ABD mahkemesinin Tok ve Cihantimur'un iadesi kararını değerlendirdi

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını, AA muhabirine değerlendirdi.

Baba Aci, kararı Adalet Bakanı Tunç'un duyurmasıyla öğrendiğini belirterek, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç. Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." diye konuştu.

Anne-oğulu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydeden baba Aci, "Dört gözle bekliyor olacağım. Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım." ifadesini kullandı.

Aci, Türk adli makamları tarafından da en iyi kararın verileceğine inandığını anlatarak, "Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim. Günlerce Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırdılar, yurt dışına kaçtılar. Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Bölge Mahkemesi, iadeye yönelik detayları paylaştı

Bölge Mahkemesi'nin açıklamasında, "ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşması uyarınca" Tok ve oğlu Cihantimur'un "iadesine" karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eylem Tok'un iade kararına itirazda bulunduğu ve iade işlemleri tamamlanmadan serbest bırakılmasını talep ettiği ifade edildi.

Mahkeme belgesinde, Türkiye tarafından iadesi talep edilen Tok'un, İstanbul'da oğlunun karıştığı kazada, olay yerine gittiği, "suçun delillerini gizleme, değiştirme, imha etme ve suçluyu koruma" suçlarını işlediği detaylarına yer verildi.

Mahkemenin 50 sayfalık belgesinin sonuç bölümünde, "Tok'un iadesinin ve kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği" ifadesi yer aldı.

Karardan en geç 7 gün sonra iade belgesi ABD Dışişlerine iletilecek

Tok ve Cihantimur hakkında verilen karar sonrasında, ABD hükümeti tarafından en geç 7 gün içinde bir iade sertifikası hazırlanacağı bilgisi verildi.

Mahkeme belgelerinde, söz konusu sertifikanın daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği ve Bakanlık'ın, Tok ve oğlu hakkındaki konuyu Türkiye hükümetine teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlamasının beklendiği belirtildi.

Bu süreçte, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un gözetim altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca, iade kararının, ABD ile Türkiye arasında 7 Haziran 1979'da imzalanan Ceza İşlerinde İade ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na göre alındığı aktarıldı.

Olay

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.