Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'nda, ramazan öncesi et ve et ürünlerine talep arttı. Et ve Süt Kurumu da ramazan ayı boyunca mağazalarındaki et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırma hedefiyle et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarken, Ankara'daki Sincan Kombina Müdürlüğü'nde 25 ton olan günlük et üretimi 50 tona yükseltildi.

Mağazalardaki mesai saatleri de güncellendi. Kurum mağazaları ramazan hazırlıkları kapsamında sabah 08.00'den gece 23.00'e kadar hizmet verecek. Et ve Süt Kurumu'nda kıyma kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı kilogram fiyatı 259 liradan satılıyor.

Et ve Süt Kurumunda et üretimi iki kat arttı

Öte yandan İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde de Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol gereği ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi kararı alındı. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca İstanbul’daki marketlerde, dana kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 lira olacak şekilde sabitlendi. Ankara’da ise 450 liraya kadar çıkan kuşbaşının fiyatı 324 liraya sabitlendi.

'İFTARDAN SONRA DA ALABİLECEKLER'

Et ve Süt Kurumu Sincan Kombina Müdürü İsmail Erim Köseoğlu, "Kurumumuzun ramazan mesaisi başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurumumuzun et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine talep arttı. Kurum olarak bu süreçte gerekli tedbirleri aldık. Tedarikten üretime, lojistikten pazarlama planlamalarımızı yaptık. Üretim ve mesai saatlerimizi iki katına çıkardık.

Daha fazla tüketiciye ulaşmak adına mağaza çalışma saatlerini sabah 08.00’dan akşam 23.00’a kadar genişlettik. Mağazalarımızda kıymanın kilogram fiyatı 229 liradan kuşbaşı fiyatı da 259 liradan tüketicilerimize sunuluyor. İftardan sonra da tüketicilerimize uygun fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Tüketiciler istedikleri saatte Et ve Süt Kurumu ürünleri için alışveriş yapabilecekler" dedi.