Sebep Açıklandı

Cuma günü programa katılmayan Kuran’ın durumu, program takipçileri arasında spekülasyonlara yol açtı.Bugünkü canlı yayında, Esra Erol, izleyicilerin merakını gidermek amacıyla Hülya Kuran’ın yokluğunun nedenini açıkladı. Erol, Kuran’ın şu anki yokluğunun geçici olduğunu belirterek, avukatın umre ziyareti nedeniyle programa katılamadığını duyurdu.Hülya Kuran’ın yokluğunda oğlu Ahmet Kuran, Esra Erol’un programına destek vermek üzere katıldı ve bu durum, izleyiciler tarafından olumlu karşılandı. Erol, avukat Kuran’ın umre ziyareti tamamlandığında programa geri döneceğini de sözlerine ekleyerek izleyicileri bilgilendirdi.