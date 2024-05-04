81 ilde yarın (05.05.2024) düzenlenecek olan bisiklet turu “sağlığın keyfini birlikte sürelim” mottosuyla gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 11. Yeşilay Bisiklet Turu, bisikletseverleri buluşturacak.

Yeşilay resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Van’da da düzenlenecek olan bisiklet turu Kurtuluş Parkı önünde başlayacak. Tur, Fidanlık Gençlik Merkezi’nde son bulacak.

7.1 km’lik parkurta bisiklet turuna katılmak isteyenlerin http://yesilaybisikletturu.com adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği açıklandı.

Bisiklet turunun startı saat 10.30’da verilecek.