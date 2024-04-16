Erciş Kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımı ile yapılan toplantıda, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen inci kefali balığının üreme dönemi olan 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak av yasağıyla ilgili uygulanacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Aydın ve ilgili birim amirleri katıldı.