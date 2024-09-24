Kalite Kontrolü Gerçekleştirildi

VANTB ve diğer kurumların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen denetimlerde, üzüm bağları teknik açıdan incelendi. Refraktometre ve dijital kumpas kullanılarak, üzüm salkımlarının tüm detayları titizlikle ölçüldü.

Biyoaktif Özellikleri Öne Çıkıyor

Erciş üzümünün şırası, yüksek oranda biyoaktif bileşenler barındırmasıyla dikkat çekiyor. Hem sofralık hem de şıralık olarak tüketilen bu üzüm, bölge ekonomisine katkıda bulunma potansiyeline sahip.

Çiftçilere Destek Çağrısı

Başkan Süer, çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Üretim emeklerinin karşılığını alması için Van Ticaret Borsası'nın çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Tarihi Değerin Korunması Gerekiyor

Erciş üzümünün tarihi ve kültürel önemine değinen Süer, bu endemik türün korunmasının elzem olduğunu belirtti. Van Gölü’nün mikro iklim özellikleri, bu üzümün lezzetinin kaynağını oluşturuyor.