Van Gölü havzasının narin misafirleri flamingolar, yaz mevsimiyle birlikte Erçek Gölü'nde yeniden boy göstermeye başladı. Gölün sığ ve tuzlu sularını tercih eden bu zarif kuşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sürüler halinde göl yüzeyinde süzülerek adeta görsel bir şölen sunuyor. Göç rotaları üzerindeki önemli duraklardan biri olan Erçek Gölü, bu yıl da yüzlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Pembe ve beyaz tüyleriyle dikkat çeken flamingoların gölde beslenmesi, uçuşu ve bir arada oluşturduğu manzaralar, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sessizliği ve doğal yapısıyla kuşlar için huzurlu bir ortam sunan Erçek Gölü, flamingoların hem dinlenme hem de beslenme alanı olarak dikkat çekiyor. Suyun içinde süzülen zarif siluetleri ve pembe tonlardaki tüyleriyle flamingolar, göl manzarasına ayrı bir renk katıyor. Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, bu görsel şöleni kaçırmamak için bölgeyi sıkça ziyaret ederken, uzmanlar flamingoların korunması ve yaşam alanlarının bozulmaması gerektiğini vurguluyor. Erçek Gölü, bu zarif kuşlar sayesinde Van'ın en etkileyici doğa sahnelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Flamingoların bölgedeki varlığının, gölün ekosistemi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Allı turnalar Van'a selam getirip, selam götürürler. Van Gölü havzasında sulak alanların çok olması nedeniyle gölün çevresindeki Gevaş'tan başlayıp, Erciş'ten dönüp Tatvan'a kadar olan sulak alanlarda Allı turnaları görmek mümkün. Bu sene havaların aşınmasına olarak bazı bölgelerdeki göllerde sular kurudu.

Van Gölü havzasındaki Erçek Gölü'nde Gevaş Göründü'de, Edremit sazlıklarında, Muradiye Bendimahi sulak alanında ve Erciş Çelebibağı sulak alanlarında flamingoları görmek mümkün. Flamingolar Eylül-Ekim'e kadar bize selam getirmeye devam edecek. Eylül-Ekim'den sonra da buradan selam götürecekler. Birkaç yıldır kış mevsimi ılıman geçmesine rağmen belirli miktardaki flamingolar kışı burada geçiyor" dedi.