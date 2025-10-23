Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankasının 90 bin lira, Türkiye İş Bankasının 88 bin 500 lira olan tekliflerini güncellemelerinin istendiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyelerini kabulünde, her iki bankanın da aranarak yeniden değerlendirme yapmalarını istediği aktarıldı.

Türkiye Vakıflar Bankasının teklifinde değişiklik yapmadığı, Türkiye İş Bankasının ise teklifini 100 bin liraya yükselttiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.