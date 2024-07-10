Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik birçok indirim ve avantajı bir araya getiren 'emekliler.gov.tr' internet sitesini erişime açtı.

Bu site sayesinde emekliler, kendilerine özel fırsatları kolayca takip edebilecekler.



SGK, ayrıca 'Emekli Dijital Kimlik Kartı'nı da tanıttı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz”

Emekli Dijital Kimlik Kartı nasıl alınır?

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dijital kimlik kartının nasıl oluşturulacağını anlatan bir video da yer alıyor.

Bu videoyu izleyerek, dijital kimlik kartınızı nasıl oluşturacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz. Kart oluşturulduktan sonra PDF çıktısını alıp üzerindeki QR kod ile indirimlerden faydalanabileceksiniz.

Bu fırsatlar sadece 65 yaş ve üstü emeklilerimiz için. Hemen 'emekliler.gov.tr' sitesine girin, dijital kimlik kartınızı oluşturun ve size özel avantajların tadını çıkarın!