Milyonlarca emeklinin gözü, emekli ikramiyelerine çevrildi.

Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.

Emeklilere bayram ikramiyesinde yapılacak düzenleme, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) ele alınacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİNDE DÜZENLEME YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bir gün önceki açıklamaları şöyle olmuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız. Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞU ANDA NE KADAR?

Şimdi gözler, 2024 yılında yüzde 50 artışla beraber 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyeleri için yapılacak çalışmaya çevrildi.

YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

İkramiyeler, dini bayramları kapsıyor. İkramiye ödemesi, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

KİMLER YARARLANACAK?

EYT'liler de dahil toplam 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılıyor.

Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.

BEKLENTİ SENARYOLARI

1. SENARYO. YÜZDE 15,75'LİK ZAM

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilere yapılan yüzde 15,75’lik zam, ikramiyeye uygulanırsa ikramiye 3 bin liradan 3 bin 471,6 TL’ye çıkabilir.

2. SENARYO: YÜZDE 44,38'LİK ZAM

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye, yıl sonu enflasyonu oranında artırılırsa ödeme 4 bin 331,4 TL’ye yükselebilir.

3. SENARYO: YÜZDE 50'LİK ZAM

Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış uygulanırsa, bayram ikramiyesi 4 bin 500 TL’ye yükselebilir.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.

Böylece ikramiyelerin ilkinin, 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.