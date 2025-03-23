Hakkında açılan iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada ifade işlemleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemeden son dakika kararı çıktı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, saat 12.20'de Halk TV canlı yayınına bağlanarak Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığını, Kent Uzlaşısı soruşturmasından serbest kaldığını açıkladı.

KENT UZLAŞISI KAPSAMINDA TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise İmamoğlu hakkındaki Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklama talebinin reddine karar verildi.