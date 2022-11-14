Yöresel Ürünler Fuarı, yoğun ilgi gördü

Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı yoğun ilgi gördü. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 04-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve yılın son fuarı olan 8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, Vanlılar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edildi.

EKONOMİ 14.11.2022, 09:08
Yöresel Ürünler Fuarı, yoğun ilgi gördü

Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen fuarda, Ege zeytinyağından Afyon sucuklarına, Maraş baharatlarından Hatay künefesine, Isparta gül ürünlerinden Beypazarı unlu mamullerine kadar, 81 ilden yöresel ürünler Vanlılarla buluştu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen üreticiler, yöresel ürünlerini, 8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda sergiledi.

Karadeniz'in peynir ve tereyağlarından, Ege'nin zeytin ve zeytinyağlarına, Adıyaman'ın peynirli helvasından, Aydın'ın incirlerine, Giresun'un fındık ezmelerinden, Maraş'ın baharatlarına, Isparta'nın gül ürünlerinden, Hatay'ın sabunlarına, Mardin'in gümüşlerinden, Gaziantep'in bakırlarına varana kadar birçok yöresel ürün ve hediyelik eşya bu fuarda Vanlılar tarafından ziyaret edilerek satın alındı.

Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen fuarla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yetkilisi Veysi Uygun, 2022 yılının son fuarını da yoğun bir ilgiyle tamamladıklarını vurguladı.

"VAN FUARLAR ŞEHRİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

8'incisini düzenledikleri ve geleneksel hale gelen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın yoğun bir ilgiyle tamamlandığını belirten İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yetkilisi Veysi Uygun, "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'mızın 8'incisini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'mız 2022 yılının son fuarıydı. Şehrimizde bir beklenti haline gelen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde ziyaret edildi. Çok ciddi bir rağbet gördü. 8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'mıza 60 firma katılım sağlayarak, 120 markayı temsil ettiler.

81 ilden lezzetlerin yer aldığı ve 9 gün boyunca devam eden fuarımız, Vanlılar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edildi. Van fuarlar şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fuarlarla şehrimize değer ve renk kattığımızı düşünüyoruz. İlimiz Türkiye genelinde en çok fuar düzenleyen iller arasında beşinci sırada yer alıyor. Van'da düzenlemiş olduğumuz fuarlarımız artık Türkiye'de ses getirmeye başladı. Diğer anlamda bütün fuarlarımız başarıya ve hedefine ulaştı.

2023 yılında daha güçlü, sektörlerin daha fazla katılım sağladığı, ziyaretçilerden daha fazla ilgi gören, yurt dışından da daha fazla katılım olan fuarlar düzenleyeceğiz. Fuarlarımız birebir çok sayıda sektöre etki ediyor. Bu anlamda istihdama da ciddi katkımız var. Fuarımızla ekonomiye direkt etki ediyoruz. Ekonomiye katkımız devam edecektir. Fuarlarımızı daha da geliştireceğiz. Bütün fuarlarımıza olduğu gibi bu fuarımızı da yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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