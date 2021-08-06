Ziya Selçuk'un yerine Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'na atandı
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ziya Selçuk'un yerine, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer getirildi.
Milli Eğitim Bakanı değişti...
3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Ziya Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
YENİ BAKAN ÖZER'İN YARDIMCILARI
Milli Eğitim Bakan yardımcılığına da Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan atamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atamıştır." denildi.
MAHMUT ÖZER'İN GEÇMİŞİ
Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 1992'de mezun olan oldu.
ÖSYM BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEYDİ
28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babasıdır.
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