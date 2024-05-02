Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın (2024-DGUY) 4 Mayıs Cumartesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) ise 5 Mayıs Pazar yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da elektronik sınav merkezinde saat 13.15'te başlayacak Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na 768 aday katılacak. Emniyet görevlileri dahil olmak üzere 77 kişinin görev alacağı sınav 90 dakika sürecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ise 17 ilde ve 18 sınav merkezinde 31 bin 362 aday katılacak.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 4 bin 205 kişi görev alacak. Sınav için 88 bina ve 1143 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 75 dakika sürecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Bu sınavın sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.