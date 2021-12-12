2022 DGS başvuruları ne zaman?

Dgs yerleştirme işlemleri başladı mı? Milyonlarca öğrencinin beklediği haber açıklandı mı? 2021 DGS ek tercihleri nasıl yapılacak? DGS ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenecek? 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlandı mı? 2021- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz bulunuyor mu?

EĞİTİM 12.12.2021, 14:35 12.12.2021, 14:49
2022 DGS başvuruları ne zaman?

Dgs yerleştirme işlemleri başladı mı? Milyonlarca öğrencinin beklediği haber açıklandı mı? 2021 DGS ek tercihleri nasıl yapılacak? DGS ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenecek? 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlandı mı? 2021- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz bulunuyor mu?

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda "DGS Ek Tercihler" 15- 21 Ekim tarihleri arasında alınacaktır. Konuya ilişkin verilen ilanda "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. 

Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

2021 DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2021-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021- DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. 2021-DGS Ek Yerleştirmede, 2021-DGS Kılavuzu, 2021-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir. Adaylar, 2021-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/DGS/TERCIH/minmax_14092021.pdf

2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlandı.

2021- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz bulunmamaktadır.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

2021 DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA ÖDENECEK?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

kaynak:bölge gündem

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