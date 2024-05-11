Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni müfredat taslağının görüş ve öneri süreci tamamlandı. Bakanlığımızca 26 Nisan-10 Mayıs arasında kamuoyunun görüş ve önerilerine açılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredat çalışmamız: 67 bin 284 görüş ve öneri sayısına, 1 milyon 662 bin 780 kez indirme sayısına ulaşarak görüş ve öneri alınma sürecini tamamladı. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirilecek. Görüş ve önerileriyle sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA