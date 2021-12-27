15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?

Öğrenciler bir haftalık ilk yarıyıl tatillerini yaptılar. İkinci yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin beklediği yarıyıl tatili MEB tatil takvimine göre Ocak ayında başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü hafta sonu tatiline girecek, ardından ise sömestr tatiline geçecekler. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.