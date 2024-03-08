Edremit’te hayata geçirilen proje ile, yeni TOKİ, eski TOKİ ve kiracılar TOKİ olmak üzere 3 büyük mahalle arasında ücretsiz servis imkanı tanındı. Artık bu bölgelerdeki vatandaşlar, ücret ödemeden mahalleler arasında seyahat edebilecekler.

Söz konusu hizmetin hayata geçirilmesi öncesinde program düzenlendi. Programa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil, parti üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

TOKİ mahalleleri arası ücretsiz ring servisinin başlaması, Edremit’te ikamet eden vatandaşları sevindirdi.

“BU HİZMETİ BAŞLATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Programda konuşan Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say; “Biz bir süre önce proje lasmanımızı yapınca, TOKİ Mahalleleri arasında bir ulaşım sorunu olduğunu tespit ettik. Bu sorunu çözmeyi taahhüt ettik. Bunu da seçimden önce yerine getireceğimizi vadetmiştik.

Pazartesi günüden itibaren deneme sürüşlerine başlamışlardı arkadaşlar, bugün de resmi olarak yolcularımızı alıp bu hizmetimizi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle kararı uygulamada emeği olan çalışma arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize, bu konuda girişimi olan özelikle yeni TOKİ, eski TOKİ ve kiracılar TOKİ Mahalle muhtarlarımıza Edremit halkı adına teşekkür ederim” dedi.

3 MAHALLE ARASINDA ÜCRETSİZ SEYAHAT İMKÂNI

Başkan Say, açıklamasının devamında; “Edremitli vatandaşlarımız artık hiçbir ücret ödemeden üç büyük mahallemiz ve Edremit merkez arasındaki ulaşımlarını, özelikle okulla ilgili çocukların ulaşımlarını bu araçlarımızla temiz, güvenli, nezih bir şekilde sağlayacaklar. Bu sözümüzü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ücretsiz servislerle vatandaşlar Edremit TOKİ mahalleleri arasında seyahat etmeye başladı.