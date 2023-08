Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Fatma Öztürk

Van’ın cazibe noktalarından biri olan Edremit ilçesini her yönüyle ele alan ve ilk kitap olma özelliğini taşıyan “Bir sahil şehri Edremit” kitabı görücüye çıktı.

Kitabın tanıtımı için Edremit Bahçesi’nde program düzenlendi.

Kitabın koordinatörü ve editörü Prof. Dr. Suvat Parin ile birlikte 10’dan fazla ismin kitabın oluşturulmasında emeği olduğu ve içerik oluşturdukları belirtildi.

Kitabın tanıtım programında konuşan Van YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suvat Parin: “Bu kitap çalışması, tarihsel ve ekolojik olarak çok büyük bir mirasa sahip Edremit’in bu kayıp özel koleksiyonunun parçalarının bir kısmını gün yüzüne çıkarmak için yapıldı.

Ben de Edremit’te yaşayan bir akademisyen olarak bu yere vefa borcumu ödemek istedim. Edremit ile ilgili elimizde derli toplu bir kaynak yoktu. Elbette çok dağınık şekilde yapılmış çalışmalar var. Bu fikri Sayın Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’a aktardığım zaman her türlü desteği sunacağını söyledi. Ben huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kitabın oluşmasında gerçekten çok büyük bir emeği, katkısı var” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “El emeği göz nuru var bu kitapta. Suvat hocamızla birlikte 12 – 13 editörümüzün, hocamızın emeği var bu kitapta. Bu konu aslında ilk olarak 2 yıl önce açılmıştı. Başlayalım demiştik yarım kalmıştı sonra yarım bırakmadık, tamamladık. İnşallah her kütüphanede, her evde bu kitap olacak. Bu kitabın mutlaka okunmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edremit İlçe Kaymakamı Yücel Erdem ise: “Batıdaki insanlar Van’ı Edremit ile biliyor. Edremit bir kültür, bir eğitim şehri. Bu kitabın çıkmasında emeği geçen başta Edremit Belediyemiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz, değerli hocalarımız, kıymetli kurum müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

Oluşturulan kitap sayesinde, Edremit ilçe sınırlarında yer alan "Taşınmaz Kültür Varlıkları"nın taşınır bir eser hâline getirilmiş olduğu belirtildi.

Kitap tanıtımının ardından, kitabın oluşturulmasında emeği olan editörlere Edremit Belediyesi tarafından plaket verildi.