Ünlü oyuncu Eda Ece, tam dört yıldır Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

Uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan ikili, 21 Haziran'da İstanbul'daki lüks bir otelde dünyaevine girecek.

Davetiye

Eda Ece'nin sade bir nikah davetiyesi hazırlattı. Çift, davetiyeye sadece "Düğün davetimizde birlikte olmaktan mutluluk duyacağız." yazdırdı.

“Uzunalioğlu”

Oldukça sade olan davetiyedeki bir detay görenleri şaşırttı. Güzel oyuncunun Ece sandıkları soyadının “Uzunalioğlu” olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ensonhaber