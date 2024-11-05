Son yıllarda önemli organizasyonlar ile adından söz ettiren Van, 7-9 Kasım tarihleri arasında uluslararası bir buluşmaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Robospor Dernekler Federasyonu'nun Avrasya bölümü tarafından organize edilen 'Dünya robot yarışması' Van'da gerçekleşecek. Uluslararası Robospor Dernekleri Federasyonu Avrasya Sorumlusu Prof. Soroush Sadegnejad yaptığı açıklamada, “Uluslararası Robospor Derneği Federasyonu (FIRA) olarak bu yarışmaları dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirmekteyiz.

Bu yıl Türkiye'de yapmaya karar verdik. Türkiye'de çeşitli görüşmelerimiz oldu, en son Van'da yapmaya karar verdik. Van'da yapma kararı vermemizde, Van'ın stratejik konumunun yanında yetkililerin yaklaşımı ve verdiği güven ile burada yapılmasının daha başarılı olacağı kanaatine vardık. Bu yılki etkinlik inşallah başarılı olur ve önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı yarışmalar yapmayı hedefliyoruz. Van'daki etkinliğimize Türkiye ile birlikte şu ana kadar yedi ülkeden katılım olmuştur” dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Roboworld Van Cup Koordinatörü ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, “Biz bu yarışmayı Van'a almak için çok mücadele ettik. FIRA, dünyanın birçok ülkesinde bu tür yarışmalar yapan büyük bir kuruluş. Böyle büyük etkinlikleri yapan kurumları ikna etmek hiçte kolay olmuyor. Ancak büyük bir özveri ve çaba ile önce ülkemizde sonra ilimizde yapmaya ikna ettik. Bu konuda FİRA yöneticilerine ilimize ve bize güvendikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2024 FIRA Avrasya Robo Dünya Kupası'nın 7- 9 Kasım tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini belirten Güler, “Bu önemli etkinlik, Van'ı uluslararası arenada temsil etmekle birlikte, genç yeteneklerin bilime ve teknolojiye olan ilgilerini de arttıracaktır. Son teknolojik araştırmalar ile akıllı robotikte zorlu ve motive edici kıyaslama yapmak, üst düzey öğrencilere kariyerlerinde gelişmelerine ve üretken olmalarını sağlayacak beceriler ve deneyimler kazandırmak ve alt sınıf yeni öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konularının temellerini tanıtmayı amaçlamaktır. Van'da bilime meraklı tüm halkımızı bekleriz” diye konuştu.

Teknolojinin kalbinin Van'da atacağının altını çizen Güler, “Katılımcılar, geliştirdikleri akıllı robotlarla zorlu bir mücadeleye girecekler. Gençlere kariyer fırsatı sunacak olup üst düzey öğrenciler, yeni ekonomiye ayak uyduracak beceriler kazanacak ve geleceğin liderleri olmaya bir adım daha yaklaşacaklar. Yarışma sadece katılımcılar için değil, bilime meraklı tüm halkımız için de ziyarete açık olacak. Resmi FIRA Web Sitesi, Eurasia.firaworldcup.org olup, ilgilenenlerin https://www.instagram.com/firaeuarsia adresinden takip edebilirler. FIRA Avrasya Robo Dünya Kupası, Van'a sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olacak. Bu önemli etkinliğe tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.