Dove Cameron ve Damiano David ilişkisi, son zamanlarda pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hem Hollywood'da başarılı karyerlerine sahip olan bu genç yıldızların hem de aşk hayatlarını detayları hayranları tarafından sürekli takip ediliyor. Peki, Dove Cameron'un sevgilisi kim? Damiano David ve Dove Cameron ilişkisi resmi mi? İşte detaylar...

Dove Cameron'un sevgilisi kim? Dove Cameron, geçmişte oyuncu Thomas Doherty ile birliktelik yaşadı. İkilinin tanışması, birlikte rol aldıkları Disney Channel filmi "Descendants" serisine dayanıyor. Ancak 2020 yılında ayrıldıklarını açıkladılar.

Dove Cameron, Amerikalı bir oyuncu ve şarkıcı olarak tanınıyor. Gerçek adı Chloe Celeste Hosterman olan Cameron, 1996 yılında Seattle'da doğdu. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Cameron, 2013 yılında Disney Channel'ın Liv ve Maddie dizisinde hem Liv Rooney hem de Maddie Rooney karakterlerini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu rolüyle "En İyi Çocuk Programı Performans Oyuncusu" dalında Daytime Emmy Ödülü kazandı.

Liv ve Maddie'deki performansının yanı sıra Descendants filmlerindeki Mal karakteriyle de tanınan Cameron, müzik kariyerine de adım attı. The Girl and the Dreamcatcher adlı müzik grubunda yer alan Cameron, cover şarkılar seslendiriyor ve kendi şarkılarını yayınlıyor.

Damiano David ve Dove Cameron ilişkisi

Damiano David, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı olarak bilinir. Tanınan rock grubu Måneskin'in solistidir. Måneskin, 2021 yılında Sanremo Müzik Festivali'ni kazanarak "Zitti e buoni" şarkısıyla İtalya'yı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti ve büyük bir başarı elde etti.

Damiano David ve Dove Cameron'un ilişkisi Kasım 2023'te resmiyet kazandı. İkilinin birlikte görüntülenmeleri ve öpüşmeleri fotoğraflandı ve medya tarafından geniş yankı uyandırdı. Bu ilişkiyle birlikte, Cameron ve David'in hayranları yeni bir aşk hikayesiyle tanışmış oldu.