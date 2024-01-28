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TFF Kadınlar 3'üncü Lig 5'inci Grup takımlarından Dörtyol Belediyespor, farklı skorlarına bir yenisini daha ekledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kilis Öncüpınarspor'u 7-1 mağlup eden, Aydın Fatih Kahveci'nin çalıştırdığı Dörtyol Belediyespor, ikinci haftada Hatay Dumlupınarspor ile karşı karşıya geldi. Lara Çobanoğlu, Ezgi Sönmez ile Rümeysa Urhan'ın yönettiği maçta Dörtyol Belediyespor, rakibini 26-0 yendi. Dörtyol Belediyespor'un gollerini, Sudenaz Sanga (6), Nilsu Aybek (5), Fevziye Merve Yavum (4), Mevsim Ocak (4), Simay İskenderun (4), Eylül Krmit (1), Elif Suğra Bayar (1) ve Cemre Tuana Güven (1) kaydetti. (DHA)