Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van mitingi nedeniyle birçok yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

İşte trafiğe kapatılan cadde ve yollar;

*İpekyolu Bulvarı üzeri ve yan yollar ile sokak çıkışları

*İskele Caddesi tamamı (Beşyol ile İskele Sahili arası)

*Suvaroğlu Caddesi (Cadde Boyu)

*Maraş Caddesi (Cadde Boyu)

* Maraş ve Milli Egemenlik Caddelerine bağlantısı olan sokaklar

*Sıhke Caddesi (Cadde Boyu)

*Eski Cezaevi Caddesi (Cadde Boyu)

*Zübeyde Hanım Caddesi (Cadde Boyu)

*Cumhuriyet Caddesi (Cadde Boyu)

*Van Milli Egemenlik Caddesi (Cadde Boyu)