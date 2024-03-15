Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van mitingi nedeniyle birçok yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
İşte trafiğe kapatılan cadde ve yollar;
*İpekyolu Bulvarı üzeri ve yan yollar ile sokak çıkışları
*İskele Caddesi tamamı (Beşyol ile İskele Sahili arası)
*Suvaroğlu Caddesi (Cadde Boyu)
*Maraş Caddesi (Cadde Boyu)
* Maraş ve Milli Egemenlik Caddelerine bağlantısı olan sokaklar
*Sıhke Caddesi (Cadde Boyu)
*Eski Cezaevi Caddesi (Cadde Boyu)
*Zübeyde Hanım Caddesi (Cadde Boyu)
*Cumhuriyet Caddesi (Cadde Boyu)
*Van Milli Egemenlik Caddesi (Cadde Boyu)
Kaynak: ŞehrivanGazetesi