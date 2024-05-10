Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahmin raporunda Van ve diğer 12 il için sarı kod uyarısı verildi.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji tarafından paylaşılan Van’ın hava durumu verilerinde rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde ve yüksek kesimlerde kuvvetli esmesi bekleniyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/18 C

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/18 C

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/18 C

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/20 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/14 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 1/14 C

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/22 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/16 C

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/19 C

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/19 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/18 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/17 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/15 C