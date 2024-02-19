DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katılım sağladığı lansman toplantısında İpekyolu, Edremit ve Tuşba Belediye Başkan adayları açıklandı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Van'ın İpekyolu İlçesinde Cahit Kundakçı, Edremit İlçesinde Afet Kuşman Özkaçmaz, Tuşba İlçesinde ise Mustafa Erad aday gösterildi.

“KENTİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER BULMAK İÇİN GELİYORUZ”

Lansman toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Deva Partisi Van İl Başkanı Av. Erkan İrven, “Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın katılımıyla üç ilçemizin belediye başkan adaylarını tanıttık. Daha önce Çaldıran ve Bahçesaray Belediye Başkan Adaylarımızı açıklamıştık.

Bu kapsamda Çaldıran ilçemizde İş İnsanı Mehmet Reşat Yıldırım, Bahçesaray ilçemizde ise Yüksek Mühendis İbrahim Tiryaki’yi daha önce açıklamıştık. Hafta sonu yapılan lansman toplantısında ise, İpekyolu İlçesinde Cahit Kundakçı, Edremit İlçesinde Afet Kuşman Özkaçmaz, Tuşba İlçesinde ise Mustafa Erad aday gösterildi. Bütün ilçe belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Av. İrven; “Bahçesaray ve Çaldıran Belediye Başkan Adaylarımız ilçelerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İpekyolu, Edremit ve Tuşba adaylarımız ilçelerinde seçim çalışmalarına bugünden itibaren başlayacak. Van'ın DEVA'ya, DEVA'nın da Van'a ihtiyacı var. Vizyoner belediye başkan adaylarımızla kentin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için geliyoruz.

Halkımızın her birinin desteğine ihtiyacımız var. Vanlılara üçüncü bir seçenek sunuyoruz. Ehil insanlarla Van’da gerçek belediyeciliği yapacağımıza inancımız tamdır. Bu minvalde seçim çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Şimdiden belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah onları muvaffak etsin. Hayırlı hizmetler diliyorum” ifadelerini kullandı.