İpekyolu ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Babacan, "Orman yangınlarının çok sıklaştığı günlerden geçiyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Hayatını kaybeden orman şehitlerimiz, vatandaşlarımız var. Orman yangınları denince akla ilk iklim değişikliği ve küresel ısınma geliyor. TBMM'yi denetim fonksiyonunu yerine getirmek ve orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak üzere göreve çağırıyoruz. Meclis'in mutlaka olağanüstü bir toplantı yapması ve orman yangınlarıyla ilgili bir araştırma fonksiyonunun kurulması gerekir." diye konuştu.

"Açık bir tutum aldık"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Babacan, şunları kaydetti:

"Örgütün kendini feshetme kararı aldığı, silahları bırakmaya başladığı ve bundan sonrasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri konuşmak üzere bir komisyonun kurulmaya başlandığı bir aşamadayız. Bu süreç ilk başladığında Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma metinlerine göz attığımızda bunu çok önemsediğimizi, eğer hatasız bir şekilde yürütülürse, dikkat edilirse, dışarıdan engellenmezse bu sürecin Türkiye'deki çok önemli, kadim sorunlarından birisi olan terör ve şiddet sorununu bitirmek için bir fırsat olabileceğini değerlendirdik. Bu süreç, yüzde 5 ihtimalle bile başarılı olsa yine de o yüzde 5'lik ihtimali destekleriz. Böylesine açık bir tutum aldık."

Babacan, Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi irade ve siyasi cesaretin ortaya konulmasıyla ilerleyeceğini ifade ederek, "Riskler var mı? Var. Pek çok konuda sıkıntı çıkabilir mi? Çıkabilir. Bunların hepsinin farkındayız. Atılmış adımların ve bundan sonra atılacak adımların iletişimi çok kritik olacaktır. Ne niçin, nasıl yapılacak? Bunların çok iyi istişare edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Meclis'te muhalefetin de içinde olduğu ve muhalefet partilerinin de söz sahibi olacağı bir komisyonun kurulmasını sıhhatli gördük."diye konuştu.