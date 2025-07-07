Van’ın gözde turizm ilçesi Edremit, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol’un vizyoner çalışmaları sayesinde yeni bir cazibe merkezine kavuştu. Uzun süredir atıl durumda bulunan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait olan sahil yerleşkesi, Erol’un kararlı girişimleri sonucu yeniden canlandırıldı ve tarihinde ilk kez halkın kullanımına açıldı.

Bölgede ilk kez halka açık olarak hizmet vermeye başlayan restoran ve kafe, bölge halkı ve turistler için eşsiz bir buluşma noktası haline geldi. Basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatıların bulunduğu merkez, şimdi yepyeni bir kimliğe büründü.

Dünya Mutfağı Edremit’te!

Saat 17.00 ile 21.00 arasında hizmet veren restoran bölümü, dünya mutfağından seçkin lezzetleri menüsünde bulunduruyor. Zengin menü çeşitliliği ile dikkat çeken restoran, damak tadına düşkün ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Göl Manzaralı Kafe Keyfi

Saat 17.00’den 23.00’e kadar açık olan kafe ise, Edremit’in eşsiz göl manzarasına karşı dinlenmek, sohbet etmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen herkes için ideal bir ortam sunuyor.

Demirhan Erol, Kapalı Kapıları Açtı!

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol’un liderliğinde yürütülen bu proje, sadece fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının halk yararına nasıl etkili kullanılabileceğinin de başarılı bir örneği oldu. Erol’un vizyonu sayesinde, yıllardır kapalı kapılar ardında kalan bir alan, şimdi Edremit’in sosyal hayatına renk katan bir merkez haline geldi.

Bölge halkı ve Vanlılar, Karayolları’nın bu örnek çalışması sayesinde hem kaliteli vakit geçirecekleri bir alana kavuştu hem de kamuya ait alanların herkesin kullanımına sunulmasının memnuniyetini yaşıyor.

Rezervasyon: 0 542 207 37 08