Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Van'daki bayramlaşma programı belli oldu. Bayramın 2. günü (yarın) parti binasında gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programına Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan da katılacak.

Van ve merkez ilçe yöneticileri, merkez ilçe belediye eş başkanları ve milletvekillerininde katılacağı bayramlaşma programı saat 10.00 ila 16.00 arasında gerçekleştirilecek.

Bayramlaşma törenine partililerin yanı sıra vatandaşların da katılması bekleniyor.