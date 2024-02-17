31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa zaman kala siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Seçime sayılı günler kala Van'da da siyasi partiler adaylarını bir bir açıklıyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Van il ve ilçe belediye eşbaşkan adayları belli olurken, adaylar düzenlenen program ile tanıtıldı.

DEM PARTİ VAN İL VE İLÇE BELEDİYE EŞBAŞKAN ADAYLARININ TANITILDIĞI PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Saat 13:00'de Gevaş yolu Hitit Petrol önünde konvoyla karşılanan eşbaşkan adayları İskele Mahallesi'ndeki Altın Palas Düğün Salonu'nda düzenlenen olan program ile halka tanıtıldı. Programa yoğun katılım gösterilirken, programda Van Büyükşehir Belediye Başkan eşbaşkan adayı Neslihan Şedal ile Abdullah Zeydan konuştu.

“VAN HALKINA HİZMET EDECEĞİZ”

Programda konuşan Van Büyükşehir Belediye Başkan eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan, Van’ın sorunlarını bildiklerini ve kente hizmet edeceklerini dile getirerek, “Biz sizin yol arkadaşınızız. Biz sizin evlatlarınızız. Biz sizin hizmetkârınızız. Biz halkımıza layık olacağız ve Van halkına hizmet edeceğiz. Hizmet anlamında Van’ın çok sorunu var. imardan ulaşıma Van’ın tüm sorunlarını biliyoruz. Hep birlikte yaralarımızı birlikte saracağız. Başarı Van’ındır, başarı Kürtlerindir, başarı bizimdir” dedi.

DEM PARTİ VAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Edremit Belediye Eş Başkanları Rabia Başak Koç - Cemil Komi

Tuşba Belediye Eş Başkanları Xane Akkoş - Ümit Keser

İpekyolu Belediye Eş Başkanları Canan Uzunay - Cevdet Altındağ

Başkale Belediye Eş Başkanları Şengül Polat - Feyzi Caner

Erciş Belediye Eş Başkanı Güler Temel - Baran Bilici

Muradiye Belediye Eş Başkanları Hediye Sayıner - Barış Yılmaz

Özalp Belediye Eş Başkanları Sakine Kutpınar - Ecevit Ceylancı

Saray Belediye Eş Başkanları Filiz Öztürk - Davut Acar

Gevaş Belediye Eş Başkanları Kübra Aktı - Ruknettin Hakan

Gürpınar Belediye Eş başkanları Mukaddes Karakoç - Tahir Ertaş

Çatak Belediye Eş Başkanları Gülten Baran - Reşat Eraslan

Çaldıran Belediye Eş Başkanları Hatice Atabay - Fettah Hasçelik

Bahçesaray Belediye Eş Başkanları Ayvaz Hazır