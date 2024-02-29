DEM Parti yerel seçimler kapsamında Tuşba ilçe bürosu açtı. Büro önünde toplanan partililer halayla DEM Parti yöneticilerini karşıladı. Açılışa katılan DEM Parti Büyükşehir Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, Büyükşehir başta olmak üzere 13 İlçe belediyeleri kazanacaklarını söyledi.

“BURADAKİ KALABALIK BİZE 31 MART ZAFERİNİ İŞARETLİYOR”

Tuşba büro açılışında konuşan DEM Parti Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, “Tüm baskı ve engellemelere karşı 31 Mart Yerel Seçimlerde başta Büyükşehir olmak üzere 13 İlçe Belediyelerin tamamını kazanacağız. Bu kalabalık 31 Mart seçimlerinin bize zaferi müjdeliyor. Tüm belediyeleri alacağız ve halkımızla beraber kentlerimizi yöneteceğiz.” dedi.

Açılışa DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, DEM Parti Tuşba Belediye Eş Başkan Adayları, Ümit Keser ve Xane Akkuş, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Tuşba İlçe Eş Başkanı İl yönetim kurul üyeleri ve vatandaşlar katıldı.