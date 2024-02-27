Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Van’a gelecek.

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart 2024) Van’a geleceği açıklanan Davutoğlu’nun, burada iftar programına katılacağı, ardından da bazı ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşacağı açıklandı.

Davutoğlu’nun ziyaretine ilişkin bilgi veren Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık; “Genel Başkanımız 13 Mart 2024 tarihinde Van’a gelecek. Burada iftar programı yapılacak, partililerle bir araya gelecek. İpekyolu, Erciş, Gürpınar gibi bazı ilçeleri ziyaret edecek. Van'da yapılan şehir ittifakı hakkında bilgi alacak, seçim çalışmalarını inceleyecek” dedi.