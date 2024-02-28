DAKA çalışmalarının yer aldığı 2024 yılının ilk toplantısında Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’dan temsilciler yer aldı.

Video konferans sistemi ile çevrimiçi gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Muş Valisi Avni Çakır, Yönetim Kurulu üyeleri Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Van Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında Bitlis, Hakkari, Muş ve Van Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda DAKA desteklerine ilişkin hususlar, personele ilişkin hususlar, 2023 yılı İnsan Kaynakları Uygulama Raporu, afet yönetimine ilişkin DAKA faaliyetleri ve bu konularla ilgili alt başlıklar ve diğer hususlar görüşüldü. Ajans tarafından desteklenen projeler, yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.