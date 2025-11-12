Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Azerbaycan'dan ülkeye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düştüğü haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, millete baş sağlığı diledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve ailelerine başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağına ilişkin haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, arama ve kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını ve kahraman Mehmetçiklerin sağ salim bulunmasını temenni etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haberi derin üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Sürece dair gelişmeleri yakından takip ediyor; aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan yakinen takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Rabb'imden rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne ve şehitlerimiz olduğuna dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımında, "Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düşmesiyle milletçe büyük bir hüzün yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadesini kullandı.