Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Erdoğan'ın, Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyor.