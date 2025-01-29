“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla cumhuriyetin ilke ve değerlerine sahip, çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Muradiye Öğrenim Birimi, 30. yıl kutlamasını gerçekleştirdi. TEGV, 30 yılda 100 bini aşkın gönüllüyle 3 milyondan fazla çocuğa ulaştı.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle 1995 yılında kurulan vakıf, ilköğretim çağındaki çocukların yeteneklerini özgürce keşfetmelerini ve 21. yüzyıl becerileriyle donanmalarını sağlayan özgün eğitim modeliyle öne çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki 73 etkinlik noktasındaki çocuk dostu mekanları ve yenilikçi programlarıyla fark oluşturuyor.

Etkinlikle ilgili İHA muhabirine konuşan Birim Sorumlusu Buket Müjde, “Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi olarak bugün TEGV'in kuruluşunun 30. yılını coşkuyla kutladık. İlçe Kaymakamımız Melih Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım Mehmetağaoğlu, eğitim dostlarımız, destekçilerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelerek güzel bir program gerçekleştirdik.

Bizimle bu özel günde birlikte olan herkese yürekten teşekkür ederiz. TEGV'in mottosu olan ‘Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir’ anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İyi ki TEGV var. Nice güzel 30 yıllara” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenci ve gönüllüler ise eğitime yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle TEGV yetkililerine teşekkür etti.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım Mehmet Ağaoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, eğitim dostu Şahyettin Müjde, gönüllüler, çocuklar ve aileler katıldı.