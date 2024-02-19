Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için belirlediği bin 127 adayını Ankara Spor Salonu’nda tanıttı. Salonda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafının da bulunduğu “İşimiz gücümüz Türkiye” yazılı pankartlar bulundu.
“Gücümüzü milletimizden güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz”, “Şimdi Türkiye’nin gücüne güç katma zamanı” sloganlarının kullanıldığı toplantıda, 81 ilden adaylar yer aldı. Toplantıda Van Büyükşehir ve ilçe adayları da tanıtıldı.
İşte o isimler:
- Van Büyükşehir Belediyesi adayı: Şükrü Şahar
- Çaldıran: Yakup Aladağ
- Edremit: Rıza Özcan
- Erciş: Yusuf İzzetin Kılıç
- Gevaş: İsa Baran
- İpekyolu: Ömer Doğan
- Özalp: Oktay Sağlam
- Saray: Kemalettin Araci
- Bahçesaray: Gülten Orhan
- Tuşba: Adil Şahinoğlu
- Başkale: Seyhan Yağızer
- Gürpınar: Eşref Can
- Muradiye: Fırat Bayçınar
Kaynak: GazeteVan