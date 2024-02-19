Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için belirlediği bin 127 adayını Ankara Spor Salonu’nda tanıttı. Salonda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafının da bulunduğu “İşimiz gücümüz Türkiye” yazılı pankartlar bulundu.

“Gücümüzü milletimizden güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz”, “Şimdi Türkiye’nin gücüne güç katma zamanı” sloganlarının kullanıldığı toplantıda, 81 ilden adaylar yer aldı. Toplantıda Van Büyükşehir ve ilçe adayları da tanıtıldı.

İşte o isimler:

Van Büyükşehir Belediyesi adayı: Şükrü Şahar

Çaldıran: Yakup Aladağ

Edremit: Rıza Özcan

Erciş: Yusuf İzzetin Kılıç

Gevaş: İsa Baran

İpekyolu: Ömer Doğan

Özalp: Oktay Sağlam

Saray: Kemalettin Araci

Bahçesaray: Gülten Orhan

Tuşba: Adil Şahinoğlu

Başkale: Seyhan Yağızer

Gürpınar: Eşref Can

Muradiye: Fırat Bayçınar