Seçim süreci tamamlandı...

Seçimlerin ardından en çok konuşulan il ise Van oldu.

YSK Kararı kaldırdı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itirazla geri alınmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu söz konusu kararı kaldırdı.

YSK tarafından belediye başkanlığı mazbatası Abdullah Zeydan’a iade edildi.

Bununla beraber, benzer bir başvurunun CHP’nin Saray ilçesinde yaptığı ortaya çıktı.

CHP Saray İlçe Başkanlığı, Davut Acar hakkında araştırma yapılması ve gerekli görülmesi halinde mazbatasının iptal edilmesi için Saray İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

31.03.2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak Belediye Başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesinin önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı; yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasfını taşıyıp taşınmadığı hususlarında araştırmaların yapılarak bu durum söz konusuyla mazbatanın iptalini bilgilerinize arz ederim.

Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan tarafından yapılan başvuruda seçimi kazanan DEM Parti adayı Davut Acar’ın memnu haklarında bir sorun olup olmadığının incelenmesi istenmişti.

Memnu haklarıyla ilgil sorun çıkmadı

Başvuru üzerine yapılan incelemede Acar’ın memnu haklarıyla ilgili bir sorun çıkmamıştı.

Partiden ihraç edilecek

Arslan başvurunun ardından ilçe yönetimine de istifa dilekçesini sunarken, CHP İl Yönetimi Arslan’ın partiden ihraç edileceğini söyledi.

CHP ikinci parti oldu

31 Mart yerel seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partili Davut Acar 3 bin 807 (yüzde 51,16), CHP adayı Kemalettin Araci 2 bin 105 (yüzde 28,29) ve AK Parti adayı Mehmet Minfer Çelebi 1170 (yüzde 15,72) oy aldı.