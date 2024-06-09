Uluslararası politika, ekonomi ve güvenlik konularında araştırma yapmak ve analiz üretmek.

Farklı bakış açılarını bir araya getirerek global sorunlar üzerine tartışmalar ve diyaloglar düzenlemek.

Karar vericiler, uzmanlar ve toplumun diğer kesimlerine yönelik seminerler, konferanslar ve yayınlar gerçekleştirmek.

Chatham House, 1920 yılında kurulmuş ve dünyanın en saygın bağımsız düşünce kuruluşları arasında yer almaktadır. Çalışmaları, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör tarafından yakından takip edilmektedir. Kuruluşun amacı, global çaptaki sorunlara yönelik objektif analiz ve politika önerileri sunmaktır.

Chatham House kuralları olarak bilinen bir gizlilik ilkesi de vardır. Buna göre, toplantılarda yapılan konuşmalar ve paylaşılan bilgiler, konuşmacının izni olmadan atıf yapılamayacak şekilde kullanılır.